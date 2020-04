Governo em Tripoli condena mais um golpe de Haftar

Num breve discurso na segunda-feira à noite, Haftar, homem forte do leste da Líbia, anunciou que o comando geral do seu autoproclamado exército tinha aceitado "a vontade do povo e o seu mandato", sem precisar qual a instituição que tinha atribuído o referido "mandato do povo".

Também não indicou as implicações políticas de tal "mandato", nomeadamente o papel que desempenharia o parlamento no leste do país e o governo paralelo nomeado por esta assembleia eleita em 2014.

O GAN, reconhecido pela ONU, denunciou uma "farsa e um novo golpe de Estado, que se junta a uma série de outros que começaram há anos".

Considerou que Haftar "até se voltou contra os órgãos políticos paralelos que o apoiavam e que o designaram" comandante do exército.

Segundo o GAN, o marechal Haftar, que tenta desde abril de 2019 ocupar a capital Tripoli, pretendia "dissimular a derrota das suas milícias e mercenários" e o "fracasso do seu projeto ditatorial".

Os Estados Unidos, por seu turno, viram no anúncio de Haftar uma "sugestão (...) segundo a qual as mudanças na estrutura política da Líbia podem ser impostas por uma declaração unilateral", indicou o embaixador norte-americano na rede social Twitter.

Acusado pelos seus críticos de querer instaurar uma nova ditadura militar na Líbia, o marechal Haftar também anunciou "o fim do acordo de Skhirat", assinado no final de 2015 em Marrocos sob a égide da ONU, do qual resultou o GAN.

A ofensiva militar das forças de Haftar contra Tripoli já causou centenas de mortos e mais de 200.000 deslocados.

A Líbia mergulhou no caos após a queda de Muammar Kadhadi em 2011.