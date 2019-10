Governo espanhol apoia esforços para "corrigir a situação" na Guiné-Bissau

"O Governo de Espanha acompanha com preocupação a evolução da situação política na Guiné-Bissau, nomeadamente as tentativas de fazer descarrilar o processo eleitoral em curso através da demissão do primeiro-ministro Aristides Gomes", avança Madrid em comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para o Governo espanhol, "o decreto de demissão presidencial é contrário à Constituição da Guiné-Bissau e ao acordo-quadro criado pelo comunicado final adotado na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, em 29 de junho, que confiou todas as funções governamentais ao Gabinete presidido pelo primeiro-ministro Aristides Gomes".

Por outro lado, Madrid afirma apoiar os esforços dos seus parceiros da comunidade internacional para "corrigir a situação" e congratula-se, em especial, com o comunicado do Comité Ministerial da CEDEAO - Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de 28 de outubro.

"O Governo espanhol reitera o seu empenho na normalização política da Guiné-Bissau, que inclui o respeito pelo Estado de direito e a realização de eleições presidenciais livres, justas e transparentes em 24 de novembro", concluí Madrid.

A Guiné-Bissau tem eleições marcadas para 24 de novembro, estando a segunda volta, caso seja necessária, prevista para 29 de dezembro.

Na campanha eleitoral vão participar 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça.

A três dias do início da campanha eleitoral, o país vive mais um momento de grande tensão política, depois de o Presidente guineense e candidato às presidenciais, José Mário Vaz, ter demitido na segunda-feira o Governo liderado por Aristides Gomes.

No dia seguinte, o Presidente nomeou Faustino Imbali, do Partido de Renovação Social (PRS), primeiro-ministro do país.

O decreto presidencial que demitiu o Governo de Aristides Gomes não foi reconhecido pela CEDEAO.

A CEDEAO, que tem mediado a crise política no país, considerou o decreto do Presidente ilegal, reiterou o apoio a Aristides Gomes e admitiu a possibilidade de impor sanções a quem criar obstáculos ao processo de organização das presidenciais.

A CPLP é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.