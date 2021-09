Governo espanhol assegura que tudo vai fazer para evitar os crimes de ódio

Reuters

Durante o Verão houve vários ataques homofóbicos em várias regiões do país, com espancamentos e mortes. A última agressão foi este fim de semana em Madrid. O chefe do executivo convocou com urgência para esta sexta-feira uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano de Combate aos Crimes de Ódio.