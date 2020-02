Governo espanhol congratula-se com libertação de dois presos políticos na Guiné Equatorial

"A Espanha congratula-se com a notícia da libertação dos membros do partido CPDS Joaquin Elo Ayeto, mais conhecido como `Paysa`, e Luis Mba Esono Mangue, que foram libertados da prisão nos dias 14 e 15 de fevereiro, respetivamente, depois de vários meses em prisão, numa situação precária", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.

Madrid também sublinha "a importância" do "Estado de direito e do respeito pelas leis em vigor", particularmente no que respeita à esfera judicial.

"Tanto o respeito pelos procedimentos estabelecidos pela lei como as garantias processuais de qualquer acusado devem ser sempre garantidos, em particular o direito à presunção de inocência, a ter um julgamento justo, à assistência jurídica, à igualdade perante a lei e a não ser submetido a tortura ou a tratamentos degradantes", refere a nota.

Madrid "incentiva" ainda a que se recorra ao "diálogo" na Guiné Equatorial, como mecanismo de resolução de diferenças, e manifesta a sua "vontade de trabalhar nesse sentido", no quadro do respeito pelos princípios básicos do Estado de direito e dos direitos humanos.

Joaquin Elo Ayeto é um conhecido ativista de direitos humanos que tinha sido detido em fevereiro de 2019, em sua casa, tendo, de acordo com o CPDS, sido transferido para a prisão de Black Beach, em Malabo.

Desde que obteve a sua independência de Espanha, em 1968, a Guiné Equatorial tem sido considerada pelas organizações de defesa dos direitos humanos como um dos países mais repressivos do mundo, em particular com acusações de detenção e tortura de dissidentes e repetidas alegações de fraude eleitoral.

Teodoro Obiang lidera o país desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macias num golpe de Estado, sendo o Presidente que há mais tempo está à frente de um país.

A Guiné Equatorial aderiu à Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) em 2014.