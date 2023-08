Governo espanhol contacta FIFA na defesa da candidatura ao Mundial2030

O 'caso Rubiales' pode por em causa da candidatura à organização, com Portugal e Marrocos, do Mundial2030.O ministro refere que o governo espanhol tem de defender a imagem do país a nível internacional.Miquel Iceta respondia a perguntas dos jornalistas, no final da reunião do conselho de ministros de Espanha, sobre a polémica em torno do presidente da federação de futebol, Luis Rubiales, suspenso pela FIFA por 90 dias por causa de um beijo na boca de uma jogadora da seleção espanhola.Miquel Iceta disse que a situação não vai voltar a repetir-se em Espanha.