Governo espanhol decide sobre futuro da Catalunha

O presidente do governo, Mariano Rajoy falou na última noite com Pedro Sanchez, o líder do PSOE.



O executivo espanhol pondera a aplicação do artigo 155 da Constituição, um artigo que permite suspender a autonomia da Catalunha.



Apesar do apelo ao diálogo que foi enviado de Barcelona, Madrid reagiu com palavras duras. A vice-presidente do governo, Saénz de Santamaria acusa Carles Puigdemont de não saber o que está a fazer.



