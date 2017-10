Governo espanhol deteve chefe Operacional da Polícia da Catalunha

A Catalunha terá eleições antecipadas no dia 21 de dezembro.



O Parlamento foi dissolvido pelo Governo de Madrid que assumiu o poder direto da Região, depois da Catalunha ter declarado a independência unilateral.



Cantou-se o hino no Parlamento Catalão e no exterior, depois de uma explosão de alegria.



Em Madrid, o Senado aprovou o artigo 155 e Mariano Rajoy anunciou 10 medidas para travar o processo de independência.



Foi afastado o Presidente do Governo da Catalunha e os restantes membros da Generalitat e o diretor da Polícia Autonómica.



Vários países já recusaram reconhecer a independência catalã e reafirmaram a unidade do Reino de Espanha.