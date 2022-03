Governo espanhol e PSOE repudiam coligação regional do PP com a extrema-direita

O Governo espanhol e o Partido Socialista (PSOE) manifestaram hoje repúdio perante a inclusão do partido de extrema-direita Vox no Governo de Castela e León, coligado com o Partido Popular (PP), acusando a coligação de antifeminismo.