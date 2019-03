Governo espanhol prevê exumar os restos mortais de Franco a 10 de junho

Lusa15 Mar, 2019, 13:25 | Mundo

A vice-primeira-ministra do executivo espanhol, Carmen Calvo, anunciou a decisão, acrescentando que não haverá comunicação nem imagens ou convocação pública sobre a transferência do corpo para o local onde já está sepultada a sua mulher.

Calvo explicou que a escolha de 10 de junho foi feita "para estar à margem" dos processos eleitorais em curso em Espanha: eleições legislativas em 28 de abril e europeias, regionais e municipais em 26 de maio.

O processo de exumação vai assim continuar, apesar das dificuldades e recursos judiciais apresentados pela família de Franco para impedir que o corpo abandone o Vale dos Caídos.

O Tribunal Supremo tem ainda de se pronunciar sobre o recurso apresentado há uma semana pelos familiares do ditador a pedir, de forma cautelar, a suspensão da transferência do corpo.

Os familiares insistem que apenas poderiam considerar a exumação para a catedral de Almudena (Madrid), possibilidade que já tinha sido rejeitada pelo executivo.

Para o Governo socialista, o corpo do ditador não podia ser transferido para qualquer local onde pudesse ser "enaltecido ou homenageado".

O parlamento espanhol aprovou em setembro último a proposta do Governo a autorizar a exumação dos restos mortais do ditador.

O Tribunal Supremo espanhol rejeitou em 17 de dezembro último um primeiro pedido da família de Francisco Franco para que o Governo suspenda o processo de exumação do corpo do ditador.

Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.

O Vale dos Caídos, a 40 quilómetros da capital, é um complexo de edifícios de grande dimensão idealizado e erigido por Francisco Franco para homenagear os mortos da Guerra Civil espanhola, estando o túmulo do ditador, sempre florido, ao lado do fundador do partido fascista Falange, José António Primo de Rivera.

Em nome de uma suposta "reconciliação" nacional, Franco transferiu os restos mortais de 37 mil vítimas - nacionalistas e republicanos - da guerra civil, para o local que foi inaugurado em 1959 e que é visto como exaltador da ditadura franquista.

O objetivo de retirar os restos mortais de Franco daquele local é que o memorial ao regime franquista se transforme num espaço para a cultura da reconciliação e a memória coletiva democrática, homenageando as vítimas da guerra civil e da ditadura espanhola.