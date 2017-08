Governo espera cumprimento das regras democráticas e continuação da estabilidade

Lusa 24 Ago, 2017, 14:38 | Mundo

No final do Conselho de Ministros, e questionada sobre as eleições em Angola realizadas na quarta-feira, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, começou por sublinhar que este tema não foi discutido na reunião do Governo, mas acedeu a fazer um breve comentário.

"Sendo um país com que temos fortes relações e um dos países-membros da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], esperamos que elas decorram segundo as regras da democracia", disse.

Sobre as diferentes posições expressas pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e pela União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) acerca dos resultados eleitorais - ainda não conhecidos oficialmente -, a ministra considerou "natural que existam problemas e reclamações dos diferentes partidos concorrentes".

"Esperamos que também sejam resolvidos segundo as regras da democracia e que possa resultar, no final deste processo, um período de estabilidade como tem acontecido desde há alguns anos neste país tão importante para África e dentro da CPLP", frisou, salientou que o Governo português nada mais tem a acrescentar.

Questionada se o Governo português tem estado a acompanhar a situação dos portugueses em Macau, território afetado por um forte tufão, a governante remeteu esses esclarecimentos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.