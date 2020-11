Governo federal etíope declara estado de emergência no estado de Tigré

"Considerando que a situação atingiu um nível tal que já não pode ser prevenida ou controlada através dos mecanismos habituais de manutenção da lei e da ordem (...), o estado de emergência é decretado por seis meses (...) em todo o estado regional de Tigré", anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, numa declaração citada pela AFP.

O chefe do Governo etíope ordenou hoje aos militares que enfrentem o governo regional daquele estado do norte do país, alegando que foi responsável por um ataque a uma base militar durante a noite.

Citado numa nota divulgada pelo seu gabinete, Abiy Ahmed falou em meses de "provocação e incitamento" e afirmou que "a última linha vermelha foi ultrapassada".

A declaração do governante, bem como o ataque, levantam preocupações de que um dos países mais populosos e influentes do continente africano possa mergulhar novamente na guerra.

A Frente de Libertação do Povo Tigré (TPLF) desempenhou um papel importante na coligação de governo da Etiópia antes de Abiy assumir o cargo em 2018 e anunciar amplas reformas políticas.

A TPLF tem mostrado sinais crescentes de descontentamento e, em setembro, as pessoas votaram na região norte de Tigré numa eleição local, desafiando o Governo federal e aumentando as tensões políticas.

Responsáveis políticos em Tigré advertiram então que uma intervenção do Governo federal seria equivalente a uma "declaração de guerra", os mesmos que se opuseram ao adiamento das eleições etíopes, marcadas para agosto, por causa da pandemia do novo coronavírus e pela extensão de tempo de Abiy no cargo.

Na declaração de Abiy é sublinhado que a TPLF atacou uma base militar em Tigré e tentou levar artilharia e outros equipamentos. No comunicado acusou a TPLF de armar e organizar milícias nas últimas semanas.

O ataque "teve como premissa a TPLF ver as Forças de Defesa Nacional da Etiópia como um exército estrangeiro", de acordo com o mesmo comunicado.

Após meses de "extrema paciência" por parte do Governo federal, "uma guerra (...) não pode ser evitada apenas com a boa vontade e decisão de um dos lados. (...) A última linha vermelha foi cruzada com os ataques (...) e o Governo federal é, portanto, forçado a um confronto militar", acrescentou.