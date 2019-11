Governo francês apresenta medidas para nova política de imigração

Há muito que vinham sendo anunciadas as medidas para fazer face ao volume da migração que acosta todas as semanas em terras gaulesas. Com o aproximar de escrutínios que colocam a extrema-direita em posições perigosamente próximas da eleição, o primeiro-ministro veio esta quarta-feira colocar preto no branco medidas que estavam mais do que pré-anunciadas.





Numa mudança de tom, a partir de setembro o governo francês deixou de falar numa articulação de “humanidade” com “firmeza” nas políticas para a migração e abriu uma nova gramática para o que deverá ser um período de cinco anos assente no binómio “humanidade & combate à fraude”. Fora destas restrições ficam menores de idade e situações de imigrantes com necessidade de recorrer às urgências dos hospitais.





Nas palavras do primeiro-ministro, o objectivo do executivo é “recuperar o controlo da política de migração” em que deixarão de ser permitidos abusos, nomeadamente no recurso ao sistema de saúde francês.





Neste caso do sistema de cuidados de saúde gratuitos, que o Eliseu acredita estar na origem da decisão de muitos imigrantes de se porem a caminho de França, Edouard Philippe anunciou alterações ao sistema de assistência médica, mais condicionada e exigindo prazos de espera para requerentes de asilo e imigrantes sem documentos.





Estes migrantes que pedem asilo a França e aguardam o desfecho dos seus processos passam a ter de esperar por um período de três meses até terem direito aos benefícios de uma segurança social básica – até hoje era garantida assim que eram enviados os papéis de pedido de asilo – “para evitar usos indevidos da solicitação de asilo cujo único objetivo é a obtenção de cuidados de gratuitos de saúde”.





Em termos de acesso ao trabalho dos imigrantes, passará a ser definida após reuniões com os parceiros sociais uma lista dos sectores que necessitam de mão de obra estrangeira.





A ministra do Trabalho, Muriel Pénicaud, anunciou aqui que serão acauteladas situações em que os imigrantes não entrarão em concorrência com o contingente de cidadãos em situação de desemprego.