23h04 - Parlamento Europeu de portas fechadas



Ao telefone para o 360, da RTP3, a jornalista Fernanda Gabriel atualizou as informações sobre o tiroteio da noite desta terça-feira em Estrasburgo, perto de um mercado de Natal.





22h50 - Parlamento Europeu mantém agenda prevista



As sessões legislativas agendadas no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para esta semana vão realizar-se, apesar do tiroteio que ocorreu naquela cidade francesa e no qual morreram pelo menos quatro pessoas, anunciou o presidente daquele organismo.



António Tajani, citado pela agência de notícias Associated Press, afirmou que a legislatura "não será intimidada por ataques terroristas ou criminosos". "Vamos seguir em frente", acrescentou.



22h45 - Primeiro-ministro ativa célula de crise interministerial



Édouard Philippe, primeiro-ministro francês, já ativou a célula de crise interministerial.







22h40 - Líder republicano exige combate contra radicais





O presidente dos Republicanos solidarizou-se na rede Twitter com as vitimas e as suas famílias assim como com os feridos. Também saudou as forças da ordem que responderam ao atentado.



Logo depois, num segundo tweet, Laurent Wauquiez perguntou "quantos atentados cometidos por sinalizados S deveremos ainda suportar antes de adaptar o nosso Direito a luta contra o terrorismo? Que esperamos para finalmente batalhar para erradicar o integrismo radical que nos declarou guerra?".





Combien d'attentats commis par des fichés S devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme ? Qu'attendons-nous pour enfin livrer bataille pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre ? #Strasbourg https://t.co/CclSgQzXQZ — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 11 de dezembro de 2018



22h38 - Marine Le Pen reage



A líder da União Nacional, Marine Le Pen, já manifestou a sua solidariedade para com as vítimas do tiroteio.

Toutes nos pensées vont vers les victimes de la tuerie islamiste de #Strasbourg et leurs proches, ainsi que vers les forces de l’ordre et les équipes de secours.



Un changement radical doit intervenir, puisque la politique contre le terrorisme est manifestement défaillante. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11 December 2018 “Todos os nossos pensamentos estão com as vítimas do tiroteio”.



22h30 - Marcelo manifesta solidariedade a França



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou solidariedade ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, após um tiroteio na cidade de Estrasburgo ter feito pelo menos duas vítimas mortais, e repudiou "este episódio de violência".



Numa nota publicada no site da Presidência da República é referido que, "ao tomar conhecimento do ataque que hoje teve lugar em Estrasburgo, o Presidente da República endereçou uma mensagem de solidariedade ao Presidente Emmanuel Macron".



De acordo com a nota, Marcelo Rebelo de Sousa "expressou ainda a fraternal amizade de Portugal para com a França neste momento difícil, vincando o mais firme repúdio por este episódio de violência, e sublinhando a importância da unidade europeia na defesa dos valores que unem as sociedades livres e democráticas".







22h27 - Autor do tiroteio tem 29 anos



Segundo o jornal Le Figaro, o autor do tiroteio chama-se Chérif C. e nasceu em 1989 em Estrasburgo.

🔴 Selon les informations du Figaro, l'auteur présumé de la fusillade s'appelle Chérif C.. Il est né en 1989.

➡ https://t.co/AeoJ97DlV5 #Strasbourg — Le Figaro (@Le_Figaro) 11 December 2018

22h07 - Aumentou o número de mortos



As autoridades confirmam que o tiroteio provocou quatro mortos e nove feridos.



Strasbourg Terror Attack:

- Local media reports 4 dead after attack on a Christmas market in Strasbourg, France

- Police raided suspect’s home this morning and found weapons, but suspect was not there

- Suspect is at large

- City center is on lockdownpic.twitter.com/pfxbCqa2ui — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 11 December 2018



22h04 - Atacante foi ferido por membros da Operação Sentinela





Fonte policial revelou à France-Presse que, antes de fugir, o atacante foi ferido por membros da Operação Sentinela, um mecanismo de reforço de segurança criado depois dos ataques terroristas de janeiro de 2015 em França.



O atirador é natural de Estrasburgo.







22h02 - Atirador devia ter sido ouvido esta manhã



O atirador iria ser detido esta terça-feira de manhã pela polícia, mas não o encontraram no seu local de residência, de acordo com uma fonte conhecedora do processo.







21h57 - Segunda operação na Praça Broglie



Segundo o jornal Le Figaro, está a decorrer uma segunda operação na Praça Broglie, no centro histórico de Estrasburgo.











Há a suspeita sobre uma segunda pessoa que eventualmente estará envolvida no tiroteio.









21h51 - Fotografias de Estrasburgo



Um conjunto de fotografias captadas por um repórter da agência Reuters mostram uma cidade em estado de alerta máximo.

Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters Vincent Kessler - Reuters



21h43 - No interior do Parlamento Europeu



As jornalistas da RTP e da Antena 1 Fernanda Gabriel e Raquel Morão Lopes encontram-se nas instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo, encerradas pouco depois do tiroteio no mercado de Natal.



Foi ali que ouviram, em direto para a página da RTP Notícias no Facebook, o comissário europeu Carlos Moedas.







21h30 - João Adelino Faria estava no local do tiroteio

O jornalista João Adelino Faria estava no local quando começou o tiroteio.



Mais tarde descreveu o momento em direto para o 360 da RTP3.





21h26 - Atirador está cercado



O atirador de Estrasburgo, identificado como Bas Rihn de 29 anos, está cercado pela polícia no bairro onde reside.





21h08 - Atirador era conhecido das autoridades



O autor dos disparos em Estrasburgo, que continua em fuga, era conhecido pelas autoridades por pequenos delitos.



No bairro onde alegadamente reside o atirador, de 29 anos, e onde poderá estar escondido, são ouvidos vários disparos.



Segundo as autoridades estará ferido.







O bairro onde reside o atirador é problemático.







No local onde ocorreu o tiroteio foram capturadas uma arma automática e uma arma branca.







21h00 - Ministério Público investiga



A secção antiterrorista do Ministério Público francês está a investigar o atentado em Estrasburgo.





120h58 - Junker condena atentado em Estrasburgo



Jean-Claude Junker, presidente da Comissão Europeia, condena o ataque e afirma que esta solidário com as vítimas.

Junker recorda que Estrasburgo é uma cidade que simboliza a paz e a democracia europeia.







20h55 - Novo balanço





Um novo balanço das autoridades aponta agora para dois mortos e onze feridos.



As autoridades não colocam de lado a hipótese de se tratar de um atentado terrorista.







20h43 - Novo balanço



Um novo balanço das autoridades francesas aponta agora para dez feridos no tiroteio desta noite.







O presumível autor dos disparos já foi identificado, mas continua a monte.





20h34 - Emanuel Macron interrompe receção no Eliseu



O Presidente da República, Emanuel Macron, foi alertado pelos seus conselheiros para a situação que se vive em Estrasburgo e interrompeu uma receção que estava a decorrer no Palácio do Eliseu.







O ministro do Interior, Christophe Castanerin, vai a caminho de Estrasburgo.







20h29 - Situação longe de estar controlada



O enviado da RTP a Estrasburgo, João Adelino Faria, dá conta do momento vivido.





Ao redor do local onde decorre o mercado de Natal e no Parlamento Europeu a segurança foi reforçada. Ao redor do local onde decorre o mercado de Natal e no Parlamento Europeu a segurança foi reforçada.





Foi ativado nos hospitais de Estrasburgo o chamado Le Pan Blan, um plano de emergência.Este plano é ativado em situações de emergência e crise, permitindo que sejam disponibilizados o máximo de serviços de socorro necessários.







20h22 - Atirador em fuga









DETAILS: French Interior Ministry urges public remain indoors, calling the situation a 'serious security event' in #Strasbourg https://t.co/I0P4MLMHLz #ChristmasMarket pic.twitter.com/JBM9aKruXn — Sputnik (@SputnikInt) 11 December 2018

As autoridades afirmam que o autor dos disparos se encontra em fuga.



20h14 - Novo balanço

The European Parliament is completely locked down following shootings in #Strasbourg city centre. Nobody gets in or out.

Inside the Parliament the plenary session continues. pic.twitter.com/XJ6ZgkUc08 — Siegfried Muresan (@SMuresan) 11 December 2018





20h12 - Pânico nas ruas da cidade

O presidente da câmara local apelou aos habitantes para que permanecessem em casa.







Événement en cours à #Strasbourg - Les personnes du secteur Neudorf et parc de l'Etoile doivent rester confinées. RT svp pic.twitter.com/q4Rt6uchoU — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 December 2018

