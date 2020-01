Governo francês "disponível para retirar" medida mais contestada da reforma das pensões

A carta assinada pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, foi enviada num dia em que estão a decorrer novas manifestações em França contra a reforma do sistema de pensões.



Edouard Philippe tinha prometido fazer hoje um anúncio para tentar desbloquear as paralisações que têm afetado vários setores de atividade, como por exemplo os transportes e em especial na região de Paris, ao longo das últimas seis semanas.



Na missiva, Edouard Philippe ressalvou, no entanto, que os parceiros sociais terão de acordar medidas que consigam garantir o equilíbrio do sistema em 2027.



O Governo do Presidente francês, Emmanuel Macron, e as principais organizações sindicais têm estado envolvidos em intensas negociações.



As negociações estão focadas nesta altura no financiamento do novo sistema de pensões e Macron pediu ao Governo que encontrasse uma solução de compromisso com os sindicatos.



Uma das intenções do executivo, e uma das medidas mais criticadas, era o aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos.



A reforma proposta pelo Governo francês visa uniformizar os 42 sistemas de pensões diferentes que existem em França.