Governo francês enfrenta três moções de censura

Em resposta à escolha do presidente francês, Emmanuel Macron, de forçar a aprovação da reforma, recorrendo a um artigo da Constituição e sem voto no hemiciclo da Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento), é expectável que sejam apresentadas pelo menos três moções de censura: uma da extrema-direita liderada por Marine Le Pen, outra da coligação de esquerda e ainda outra que poderá ser apoiada por alguns deputados de direita e de outros grupos minoritários.A controversa reforma do sistema de pensões que prevê, nomeadamente, a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos tem sido fortemente contestada em França, com sucessivas jornadas de greves e de manifestações, algumas marcadas por episódios de violência.