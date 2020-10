Governo francês propõe-se lutar contra terrorismo "inimigo da República"

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou esta segunda-feira que pretende propor o. Em entrevista à rádio Europe 1 , Darmanin referiu que

"Eles claramente emitiram uma 'fatwa'(decreto religioso islâmico, neste caso de morte) contra o professor", disse Gérald Darmanin, referindo-se aos suspeitos já detidos.





Estas operações foram decididas na sequência do Conselho de Defesa de domingo e vão decorrer ao longo dos próximos dias.



Segundo o ministro, as operações não visam "necessariamente indivíduos ligados à investigação" do assassínio do professor de história, Samuel Paty. Visam, no entanto, "transmitir uma mensagem: (...) nem um minuto de tréguas será dada aos inimigos da República", sublinhou Darmanin.





No domingo à noite, no final de um Conselho de Defesa presidido por Emmanuel Macron foram anunciadas algumas medidas, como reforçar a segurança em redor das escolas e lutar "contra estruturas, associações ou pessoas próximas de círculos radicalizados".



Desde o assassínio do professor, "mais de 80 investigações" foram abertas por ódio online e foram detidas algumas pessoas, informou o ministro na entrevista, referindo que quer dissolver várias associações, incluindo o Coletivo contra a Islamofobia na França (CCIF).



"Cinquenta e uma estruturas associativas terão um certo número de visitas dos serviços do Estado ao longo da semana e várias delas, por proposta minha, serão dissolvidas em Conselho de Ministros", anunciou ainda.





Segundo o ministro, o CCIF está "obviamente envolvido" no ataque ao professor e "alguns elementos permitem-nos pensar que este é inimigo da República", embora esta associação tenha "auxílios estatais, deduções fiscais e denuncia a islamofobia estatal".





Mas não é a única associação sob a mira das autoridades francesas. Darmanin também citou a organização Baraka City, fundada por muçulmanos com perfil "salafista", cujo presidente, Driss Yemmou, foi colocado sob supervisão judicial na quinta-feira como parte de uma investigação por assédio nas redes sociais. Esta associação, cuja conta no Facebook é seguida por mais de 715.000 pessoas, desperta forte entusiasmo entre muitos jovens crentes, mas também suspeita por suas posições às vezes radicais.



Quanto à invocação de uma fatwa contra o professor, o ministro referiu em particular o pai de um estudante de Conflans Saint-Honorine e o ativista islâmico radical Abdelhakim Sefrioui.





Comment a réagi @GDarmanin suite à l'attentat terroriste du professeur #SamuelPaty ? " énormément de dégoût (...) cela a fait monté en moi une envie de vomir. Comment peut-on faire ça sur le sol Républicain à un professeur ?'#Europe1 pic.twitter.com/BzmkUiNnqu — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 19, 2020

"Quando atuamos contra um inimigo de dentro, traiçoeiro e extremamente organizado, nem sempre dá para tornar público, não conseguimos evitar 32 ataques desde que o Presidente da República chegou, por isso fazemos isto discretamente", explicou Gérald Darmanin, que lamentou que em apenas três anos tenham decorrido 32 ataques terroristas em França.

O Conselho de Defesa, realizado com o objetivo de dar "respostas concretas, a curto e médio prazo", decidiu ordenar a expulsão de 231 pessoas da lista S (de Segurança de Estado) por radicalização.



Desta lista, 180 pessoas foram já detidas ou estavam já presas. Quanto aos outros 51, esperam poder detê-lo em breve. O Ministério do Interior francês pediu ainda às autoridades responsáveis que analisassem com mais cuidado os processos dos requerentes de asilo em França.





"Há 22 mil pessoas associadas ao islamismo radical, investigadas pelos nossos serviços. Nem todas estão em França, existem apenas 8.000 arquivos ativos desses 22.000. Muitas pessoas já foram expulsas. Destes 8.000 arquivos ativos, há 600 imigrantes ilegais. Muitos já estão presos e serão deportados no final da pena. E outros não podem ser deportados: há líbios, sírios. Não podemos deportar para um país em guerra gente que está na nossa terra", explicou Gérald Darmanin, acrescentando que estas pessoas estão, no entanto, sob vigilância.





"E depois estão todos aqueles que vêm de países com os quais temos relações diplomáticas normais: países como o Magrebe, a Rússia, alguns países africanos. Já ocorreram dezenas de expulsões desde que me tornei ministro", afirmou, acrescentando que, às vezes há "problemas porque, para deportar alguém, os países de acolhimento devem poder querer recebê-los, os chamados de passes consulares".

"Somos o oposto dos terroristas"



O Conselho de Defesa está a estudar possíveis medidas relativas às redes sociais, à defesa de professores ameaçados ou à expulsão de estrangeiros radicalizados.





Na entrevista esta manhã à rádio Europe 1, o ministro do Interior comparou o terrorismo às ditauras, referindo que os decocratas são o oposto "dos terroristas".







"Qual é a diferença entre terroristas e democratas, além de decapitar pessoas em público? É que não estamos a colocar a liberdade no nosso bolso e não estamos a impor uma ditadura para responder a um outra ditadura", defendeu o ministro do Interior.



"Somos o oposto dos terroristas", declarou ainda. "Devemos fortalecer o Estado de Direito, não devemos praticar a lei o tempo todo, mas também devemos respeitar a lei".





Gerald Darmanin apelou ainda ao "fim da ingenuidade presente em todos os governos até Emmanuel Macron", lembrando que "é melhor ter um despertar tardio do que nenhum despertar" na classe política para o tema do Islão radical, considerado "um inimigo interno mortal e endógeno contra a República".





Recorde-se que Samuel Paty, um pai de família de 47 anos, foi decapitado perto do colégio onde ensinava História e Geografia, numa área tranquila de Conflans-Sainte-Honorine, nos subúrbios a oeste de Paris, na sexta-feira à tarde. O alegado agressor, um refugiado russo de 18 anos de origem chechena, foi baleado nove vezes pela polícia.



Fonte da polícia, citada pela agência de notícias AFP, explicou que a vítima terá exibido caricaturas do profeta Maomé durante uma disciplina sobre liberdade de expressão, o que terá motivado o ataque.