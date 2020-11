Governo francês recusa a expressão "violência policial" e promete respeitar inquérito

Durante o fim-de-semana, em várias cidades francesas, houve manifestações contra a violência policial, protestos que, em Paris, por exemplo, terminaram em confrontos com as forças de segurança.



Os manifestantes construíram barricadas nas ruas e lançaram pedras sobre os agentes da polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento.



Os protestos dos últimos dias têm como pano de fundo a lei aprovada pela Assembleia Nacional Francesa, que reforça os poderes da polícia e criminaliza a divulgação de imagens que identifiquem agentes das forças de segurança.



O Governo francês recusa a expressão "violência policial" para descrever o que se passou.



Em entrevista exclusiva à Rádio e Televisão de Portugal, o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus de França garante que o executivo está, aliás, disposto a tirar as consequências necessárias de um inquérito que está já em curso.



Clément Beaune, entrevistado por Rebecca Abecassis, esteve em Lisboa para se encontrar com as autoridades portuguesas e para debater quais devem ser as prioridades da Presidência portuguesa da União Europeia, que começa a 1 de janeiro de 2021.





Um tema em análise na tarde informativa da Antena1, numa edição de Nuno Rodrigues.