Governo francês suspende subida de imposto sobre combustíveis

04 Dez, 2018, 08:23 / atualizado em 04 Dez, 2018, 09:58 | Mundo

A informação é avançada pela France Presse, que cita fontes governamentais. Edouard Philippe, primeiro-ministro francês, vai anunciar a moratória ainda esta terça-feira, avança a agência de notícias, depois de várias semanas de protestos violentos em França.







A decisão foi tomada na segunda-feira à noite pelo Governo francês e será apresentada esta manhã aos deputados do partido La République en Marche, do Presidente francês Emmanuel Macron. A suspensão da taxa deverá ser acompanhada de outras medidas de apaziguamento.





Os "coletes amarelos" surgiram há cerca de três semanas num movimento espontâneo em protesto contra a taxação de combustíveis em França. Nas últimas semanas, as manifestações varreram todo o país e paralisaram algumas das principais vias rodoviárias.







No último fim de semana, vários confrontos deixaram em estado de sítio os Campos Elísios, uma emblemática rua no centro de Paris. O Arco do Triunfo, um dos monumentos mais relevantes da capital francesa, foi vandalizado pelos manifestantes.



Impacto "severo"



Este é o primeiro grande sinal de cedência por parte de Emmanuel Macron, que assumiu funções em 2017. Já na semana passada, o Presidente francês falou à nação na sequência dos protestos, o que não acalmou os ânimos nem as reivindicações dos "coletes amarelos".





Vestidos com coletes refletores de segurança, os manifestantes exigem a redução dos impostos e protestam contra a perda de poder de compra. Muitos pedem mesmo a demissão do chefe de Estado francês.









O Governo francês anulou ainda o encontro que tinha previsto para esta tarde com os "coletes amarelos", depois de estes terem anunciado que não estariam presentes. Os representantes do movimento alegaram "razões de segurança" e dizem mesmo que foram ameaçados de morte.





Em reação a esta moratória, o líder no Senado do partido de oposição Les Republicains, Bruno Retailleau, mostrou-se apreensivo e considerou que é uma medida "insuficiente". "Espero que a moratória signifique o cancelamento do aumento", afirmou.







De acordo com o Ministério francês das Finanças, as primeiras semanas de ações de protesto dos "coletes amarelos" já tiveram um impacto "severo" na economia do país.





Por sua vez, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, estima um prejuízo "entre três e quatro milhões de euros" pelos danos causados durante as recentes manifestações.







O primeiro-ministro Edouard Philippe vai explicar a nova moratória esta terça-feira perante o grupo parlamentar do partido no Governo. Na quarta-feira, o chefe de Governo responde perante a Assembleia Nacional a partir das 15h00. Na quinta-feira será a vez de liderar a discussão sobre a medida no Senado.