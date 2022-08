Governo iemenita retira-se de negociações com Huthis após ataque rebelde

A missão governamental declarou, num comunicado citado pela agência de notícias Saba - controlada pelo Executivo iemenita -, que esta suspensão das negociações "ocorre na sequência do lançamento de um ataque militar de grande envergadura em Taiz pela milícia Huthi, que provocou dezenas de mortos e feridos".

No ataque, que começou na noite de domingo e durou até o início da manhã de hoje, pelo menos 10 soldados morreram e sete ficaram feridos entre as tropas do Governo, enquanto as forças rebeldes registaram 23 mortos e 30 feridos, segundo a agência Saba.

As conversações começaram na quarta-feira passada em Amã, precisamente para a reabertura das estradas que ligam Taiz ao resto do país, um dos pontos incluídos na trégua em vigor entre o Governo iemenita -- que é reconhecido pela comunidade internacional - e os Huthis.

A trégua começou em abril passado e o último prolongamento desta expira no início de outubro.

A delegação do Governo iemenita também atribuiu a sua retirada temporária das negociações "às violações contínuas e diárias da trégua através do uso de drones, mísseis balísticos, mobilização contínua e outras ações militares que causaram centenas de mortos e feridos durante o período da trégua ".

O levantamento do cerco de Taiz, cidade cercada desde 2015, é um dos compromissos assumidos pelos Huthis na trégua, alcançada com a mediação da ONU e que é a mais longa e bem-sucedida nos quase oito anos de guerra civil no Iémen.

Desde a sua entrada em vigor foram realizadas várias rondas de negociações em Amã com a mediação das Nações Unidas, para resolver a situação em Taiz, a terceira maior cidade do país, embora ainda não tenha sido alcançado nenhum acordo.

O Iémen tornou-se palco de uma guerra em finais de 2014 entre os rebeldes Huthis, apoiados por Teerão, e as forças do Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que em março de 2015 seria apoiado por uma coligação militar internacional árabe, liderada pela Arábia Saudita.

A ONU considera que esta guerra, que causou mais de 100 mil mortos, sobretudo civis, provocou a pior crise humanitária do mundo.