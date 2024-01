Governo israelita considera "crucial" pressão sobre Irão para travar escalada de conflito

"O aumento da pressão sobre o Irão é crucial e poderá impedir uma escalada regional" do conflito, referiu Yoav Gallant, citado num comunicado após encontrar-se, em Telavive, com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Durante esta reunião, o ministro sublinhou ainda que as operações (militares) no setor de Khan Younis (sul da Faixa de Gaza) vão "intensificar-se e continuar".

No encontro com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Blinken tinha "enfatizado a importância de evitar mais danos a civis e (de) proteger a infraestrutura civil em Gaza".

A deslocação do responsável norte-americano ocorre numa altura em que crescem as preocupações sobre a abertura de novas frentes do conflito de Gaza, num contexto de intensificação das trocas de fogo fronteiriças entre o grupo xiita libanês Hezbollah e Israel, além dos ataques dos rebeldes iemenitas Huthis a navios mercantes no mar Vermelho.

O mais recente conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em território israelita em 07 de outubro, matando cerca de 1.140 pessoas, na maioria civis, segundo números oficiais de Telavive.

Em retaliação aos ataques de 07 de outubro, Israel, que prometeu eliminar o movimento palestiniano considerado terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, lançou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, onde, segundo o governo local, já foram mortas mais de 23 mil pessoas, na maioria mulheres, crianças e adolescentes.

O conflito provocou também cerca de 1,9 milhões de deslocados (cerca de 85% da população da Faixa de Gaza), segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado numa grave crise humanitária.