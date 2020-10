Governo israelita prolonga proibição que limita protestos públicos

Os ministros aprovaram a extensão da medida até 13 de outubro através de uma votação por telefone, indicou o gabinete do chefe de governo num comunicado divulgado na quarta-feira à noite.

Israel voltou a impor o confinamento a 18 de setembro para combater uma segunda vaga da epidemia do novo coronavírus e o parlamento aprovou uma lei na semana passada permitindo ao governo declarar um estado de emergência especial de uma semana para limitar a participação em reuniões públicas, o que aconteceu.

As reuniões passaram a estar limitadas a 20 pessoas e os participantes não podem estar a mais de um quilómetro das suas casas.

Netanyahu disse que as restrições se devem a preocupações com a saúde dos israelitas, mas os críticos acusam-no de tentar impedir os protestos contra si, devido aos casos de corrupção pelos quais está a ser julgado e ao modo como tem gerido o combate à pandemia.

Milhares de israelitas participaram durante meses em manifestações semanais junto à residência oficial do primeiro-ministro, pedindo a sua demissão, e desde que as restrições foram aprovadas as concentrações, de pequenos grupos de contestatários, têm continuado.

Quando iniciou o segundo confinamento, Israel tinha uma das maiores taxas de infeção per capita do mundo.

O Ministério da Saúde israelita já registou mais de 282.000 infetados, incluindo 1.800 mortos com covid-19. O país conta com cerca de nove milhões de habitantes.

Após quase três semanas de confinamento, o número de novos casos da doença está a diminuir gradualmente em Israel, mas as infeções continuam a espalhar-se, sobretudo entre a comunidade judaica ortodoxa, que constitui cerca de 10% da população e conta com um terço dos casos no país.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France-Presse.