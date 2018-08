Governo italiano anuncia reforço da segurança de infraestruturas públicas

RTP19 Ago, 2018, 16:47 | Mundo

Este domingo, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte escreveu uma publicação na rede social Facebook a adiantar que foram disponibilizados 28 milhões e meio de euros para intervenções de mobilidade urbana, fortalecimento do sistema de transportes e realojamentos.





O plano vai incluir auto-estradas, pontos e viadutos, bem como edifícios públicos, como escolas, explica o responsável italiano.











Ontem, os responsáveis da entidade gestora da ponte que caiu anunciaram que já estão disponíveis 500 milhões de euros para ajudar as famílias e a cidade e reconstruir a infraestrutura.







A empresa Autostrade per l'Italia diz ter um projeto para construir uma nova ponte que ficará concluída em oito meses.



O anúncio do novo plano para as infraestruturas surge no mesmo dia em que as autoridades italianas deram por terminadas as buscas nos escombros da ponte Morandi. No sábado, foram encontrados os últimos três corpos.







Nove pessoas continuam internadas nos hospitais locais, quatro das quais em estado crítico, informaram as autoridades da câmara de Génova.



Os 28 milhões e meios de euros, aprovados em Conselho de Ministros, juntam-se aos outros cinco milhões que já tinham sido disponibilizados para este efeito.Na segunda-feira, o presidente da região de Ligúria e o presidente da câmara de Génova vão entregar as primeiras casas aos desalojados após a queda da ponte, na última terça-feira.