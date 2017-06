Governo italiano condena ataques em Londres e defende união contra terrorismo

Lusa 04 Jun, 2017, 10:31 | Mundo

"Solidariedade com o Governo britânico e esforço comum contra o terrorismo. Unamo-nos em memória das vítimas", escreveu Gentiloni numa mensagem na rede social Twitter.

O ministro italiano dos Assuntos Exteriores, Angelino Alfano, também enviou uma me mensagem de pêsames na mesma rede social.

"Estamos unidos na dor dos familiares das vítimas e dos feridos nestes terríveis atos de violência em Londres. Não estão sozinhos", afirmou Alfano, líder do conservador Novo Centro direita e parceiro do governamental Partido Democrata do Executivo.

No sábado à noite ocorreram pelo menos três incidentes em diferentes pontos de Londres: um atropelamento na London Bridge, apunhalamentos em Borough Market e um incidente em Vauxhall.

Os acontecimentos de London Bridge e Borough Market foram considerados atos de terrorismo, enquanto o de Vauxhall foi declarado não relacionado com as outras duas ocorrências.

O Serviço de Ambulâncias de Londres atualizou para 48 o número de pessoas que transportou para cinco hospitais da capital britânica.

"Levámos 48 pacientes para cinco hospitais em Londres e assistimos vários outros no local com ferimentos leves. A polícia confirmou que, infelizmente, seis pessoas morreram também no local", indicou o serviço em comunicado.