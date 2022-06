Governo japonês pede redução de consumo de eletricidade

"Pedimos que reduzam o consumo de energia ao início da noite", numa altura em que as reservas de eletricidade se encontram em baixo na região metropolitana de Tóquio, declarou o secretário-geral adjunto do Governo nipónico, Yoshihiko Isozaki.

Ao mesmo tempo, o Governo japonês recomendou à população que se proteja do calor e evite insolações.

Temperaturas de 35ºC (Celsius) foram anunciadas durante o dia, na capital japonesa, onde os termómetros não deverão baixar dos 34ºC antes de domingo, de acordo com a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

A estação das chuvas devia estar, neste altura, a decorrer em grande força na maior parte do território nipónico, mas a JMA já anunciou que terminou na segunda-feira na região de Kanto, onde se encontra Tóquio, no centro do país e em parte da ilha de Kyushu (sudoeste), estabelecendo também um recorde.

Esta foi uma das mais curtas estações das chuvas, que terminaram 22 dias antes do que é habitual, desde que o Japão começou a registar dados comparáveis em 1951.

No domingo, os termómetros subiram aos 40,2ºC na localidade de Isesaki, a uma centena de quilómetros a norte de Tóquio, na mais alta temperatura alguma vez registada no Japão, em junho.

"Logo a seguir à estação das chuvas, muitas pessoas não estão ainda habituadas ao calor, o que representa um risco mais elevado de insolação", preveniu a JMA.