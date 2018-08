Governo moçambicano afasta autarca de Quelimane

Lusa28 Ago, 2018, 16:36 | Mundo

"Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou o decreto que aprova a perda de mandato de Manuel António Aculete Lopes de Araújo do cargo de presidente do Conselho Municipal da Cidade de Quelimane", disse a porta-voz do Governo central, Ana Comoana, em conferência de imprensa no final da sessão semanal do Conselho de Ministros.

Ana Comoana adiantou que Manuel de Araújo tem 20 dias para recorrer da decisão ao Tribunal Administrativo, contados a partir da publicação da deliberação.

Em substituição de Manuel de Araújo, o município de Quelimane será presidido pelo presidente da assembleia municipal, adiantou Comoana.

O Governo moçambicano decidiu afastar Manuel de Araújo após o autarca ter sido apresentado publicamente pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, como seu cabeça-de-lista nas eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano.

Manuel de Araújo governa Quelimane desde 2013, após concorrer e ganhar como candidato do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira maior força política.

Antes de se filiar ao MDM, Araújo dirigia a terceira maior cidade do país como independente, depois de vencer a eleição intercalar de 2011.

"A Lei da Tutela Administrativa do Estado sobre as autarquias locais determina a perda de mandato dos titulares dos órgãos das autarquias locais que após as eleições se inscrevam em partido político diverso ou adiram a lista diferente daquela em que se apresentaram a sufrágio", afirmou hoje a porta-voz do Conselho de Ministros moçambicano.

Manuel de Araújo abandonou o MDM e aderiu à Renamo em julho passado, apontando desentendimentos com a liderança do terceiro maior partido.

As eleições autárquicas de 10 de outubro vão realizar-se em 53 municípios e serão as quintas do género na história do país, depois da realização da primeira votação em 1998, no âmbito da introdução da municipalização.