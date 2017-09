Governo moçambicano aprova proposta de Orçamento de 5,1 mil ME para 2018

Lusa21 Set, 2017, 17:40 | Mundo

A proposta do OE de 2018, que será submetida no final deste mês à Assembleia da República, foi aprovada em sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada hoje em Maputo.

O documento reflete um aumento da despesa em relação a 2017, que atingiu 272,3 mil milhões de meticais (3,1 mil milhões de euros).

"Haverá um défice de 77.009 mil milhões de meticais [1.056 milhões de euros], o correspondente a 9,7% do PIB, contra 10,7% do PIB de 2017", afirmou, em conferência de imprensa, a porta-voz do Conselho de Ministros.

Ana Comana adiantou que o défice orçamental será suprido através de crédito interno, correspondente a 2,3% do PIB, e crédito externo, que irá perfazer 5,4% do PIB, bem como donativos externos, equivalentes a 2,6% do PIB.

Questionada sobre se na rubrica donativos externos, o Governo moçambicano espera a retomada da ajuda dos parceiros internacionais que suspenderam o seu apoio na sequência do escândalo das chamadas dívidas ocultas, Ana Comoana admitiu essa possibilidade, assinalando que há esforços para a normalização da cooperação com os doadores.

"Os donativos podem vir de todos os lados, podem vir dos doadores tradicionais, podem vir de outros com quem Moçambique venha a concluir acordos", disse Ana Comoana.

A porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique assinalou que a proposta do OE de 2018 aposta na consolidação fiscal, nomeadamente através da melhoria da arrecadação de receitas para o Estado, contenção da despesa pública e reforma do setor empresarial.

"Como prioridades, são apontados todos os setores económicos principais e, além destes, os setores sociais, nomeadamente a educação e saúde", frisou Ana Comoana.