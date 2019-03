Governo moçambicano considera satisfatória resposta da comunidade internacional

Lusa22 Mar, 2019, 12:25 | Mundo

"Nós queremos registar uma certa satisfação pelo ritmo das respostas que temos estado a encontrar, as respostas são muito boas, são positivas", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Geraldo Saranga, falando em conferência de imprensa.

Geraldo Saranga declarou ainda não ser possível quantificar a ajuda até agora canalizada ao país, mas assinalou que tem chegado apoio típico de uma situação de emergência.

Produtos alimentares não perecíveis, produtos de higiene, vestuário, água, medicamentos e assistência médica têm-se prestado às vítimas do ciclone, disse Geraldo Saranga.

As autoridades moçambicanas solicitaram juntos dos seus parceiros internacionais ajuda em meios aéreos, marítimos e de comunicações para a busca e resgate das vítimas do ciclone.

O Governo instruiu todas as missões diplomáticas e consulares espalhadas pelo mundo para promoverem campanhas de angariação de ajuda e de solidariedade para com as vítimas do ciclone.

"Dada a dimensão da ocorrência, sem precedentes, nunca chegaremos à situação em que possamos dizer chega, não tragam mais apoios", enfatizou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.

Geraldo Saranga adiantou que após o apoio para a atual fase de emergência, o país vai precisar de ajuda para a fase de recuperação e reconstrução, o que poderá implicar a realização de uma conferência internacional de doadores.

"É de esperar que tenhamos pessoas no Zimbabué, Maláui e Zâmbia, pela proximidade geográfica com as províncias do país afetadas pelo ciclone", acrescentou Geraldo Saranga.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique assinalou que as missões diplomáticas e consulares moçambicanas nos três países foram instruídas no sentido de avaliarem a situação em que se encontram os moçambicanos que fugiram do Idai, visando articular com os respetivos governos a prestação de assistência humanitária.

Geraldo Saranga adiantou que o número de moçambicanos que fugiram para os países vizinhos poderá variar, à medida que for feito um levantamento mais exaustivo.

O balanço provisório da passagem do ciclone Idai é de 557 mortos, dos quais 242 em Moçambique, 259 no Zimbabué e 56 no Maláui.

O ciclone afetou pelo menos 2,8 milhões de pessoas nos três países africanos e a área submersa em Moçambique é de cerca de 1.300 quilómetros quadrados, segundo estimativas de organizações internacionais.

A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afetadas pelo ciclone, na noite de 14 de março, e a ONU alertou que 400.000 pessoas desalojadas necessitam de ajuda urgente, avaliada em mais de 40 milhões de dólares (mais de 35 milhões de euros).

Mais de uma semana depois da tempestade, milhares de pessoas continuam à espera de socorro em áreas atingidas por ventos superiores a 170 quilómetros por hora, chuvas fortes e cheias, que deixaram um rasto de destruição em cidades, aldeias e campos agrícolas.

As organizações envolvidas nas operações de socorro e assistência humanitária têm alertado para o perigo do surto de doenças contagiosas.