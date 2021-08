Governo moçambicano considera vitória militar "passo importante" para retoma do desenvolvimento

"Acho que é um passo importante para assegurar a estabilidade na região norte da província de Cabo Delegado e para trazer de volta todas as ações de desenvolvimento", afirmou Max Tonela.

O governante falava à margem do arranque do primeiro censo de mineração artesanal em Moçambique, que se realizou hoje na província de Nampula, centro do país.

A restauração da segurança na província de Cabo Delgado, prosseguiu, vai criar a paz e tranquilidade necessárias à retoma das atividades de desenvolvimento dos projetos de gás natural interrompidas devido aos ataques lançados por grupos armados.

Os ganhos no combate aos grupos armados são "também um passo importante para assegurar a retoma dos projetos de investimento também no setor de gás, sobretudo o projeto da Área 1, que vai requerer uma estabilidade sustentada, no longo prazo", acrescentou.

O ministro dos Recursos Minerais e Energia recordou que uma das condições impostas pela petrolífera francesa Total -- operadora da Área 1 da bacia do Rovuma -- é a reposição da segurança na zona de implementação do projeto.

A Total suspendeu em março o seu projeto de gás natural no Rovuma - o maior investimento privado em África - devido aos ataques armados em Cabo Delgado.

O Ministério da Defesa de Moçambique confirmou no domingo a reconquista da vila de Mocímboa da Praia pelas forças conjuntas moçambicanas e ruandesas, avançando que os combates continuam para a "consolidação das zonas que prevalecem críticas".

"As forças conjuntas de Moçambique e Ruanda controlam a vila de Mocímboa da Praia, desde as 11:00 [10:00 de Lisboa] de 08 de agosto de 2021", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa de Moçambique, Omar Saranga, em conferência de imprensa.

Antes, o Ministério da Defesa do Ruanda já tinha anunciado na plataforma social Twitter a recuperação da vila portuária de Mocímboa da Praia, numa operação conjunta com as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.

O Ruanda conta desde o início de julho com um contingente militar de mil militares e polícias na luta contra os grupos armados no norte de Moçambique, ao abrigo de um acordo bilateral entre os governos de Kigali e Maputo.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) lançou hoje oficialmente a Força em Estado de Alerta para Cabo Delgado, uma missão militar da organização, que vai combater "o terrorismo e o extremismo violento".

Grupos armados aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Na sequência dos ataques, há mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.