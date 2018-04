Governo moçambicano cria inspeção permanente para fiscalizar instituições do ensino superior

Lusa03 Abr, 2018, 13:41 | Mundo

"O que se pretende com este decreto é garantir uma inspeção permanente e contínua", declarou Ana Comoana, falando à imprensa momentos após a 11.ª sessão dos Conselho de Ministros em Maputo.

O objetivo, explicou a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, é garantir um bom funcionamento das instituições, no âmbito das ações do Governo para a melhoria do ensino superior no país.

"O decreto reforça as medidas de acompanhamento e fiscalização da atividade letiva ao nível do ensino superior", acrescentou a porta-voz, lembrando que a inspeção às instituições em Moçambique era feita "quando necessário", mas com o novo decreto passa a ser permante, o que vai garantir maior controlo.

Em fevereiro, o ministro moçambicano da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhambiu, anunciou que, de um total de 130 polos de ensino superior em funcionamento no país, pertencentes a 52 instituições, há pelo menos 28 que correm risco de fechar por não cumprirem o projeto proposto ou por incumprimento de requisitos previstos.

Estes 28 ficaram já impedidos de matricular novos alunos no ano letivo 2018 e têm até outubro para regularizar a sua situação.