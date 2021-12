Governo moçambicano quer proteger recuperação económica

"Vamos continuar a ter os cuidados que temos tido, para podermos recuperar a economia e evitar que essa nova variante estrague o ritmo que nós temos" registado nos últimos meses, declarou Maleiane.

Aquele governante falava aos jornalistas no final de uma audição parlamentar sobre a proposta de lei que define as regras e critérios para a fixação da remuneração de funcionários e agentes do Estado e demais servidores públicos.

O ministro da Economia e Finanças assinalou que o país deve evitar repetir a recessão do ano passado, que se traduziu numa queda do PIB de 1,3%.

"Os sinais [ao longo deste ano] são positivos, com crescimento no terceiro trimestre de 3,36%, [que] já é bom", enfatizou.

O país, prosseguiu, não deve encarar a presença da variante Ómicron com "drama", mas todos devem manter as medidas de prevenção e aderir à vacinação.

Numa tentativa de conter a propagação da nova estirpe do SARS-CoV-2, diversos países, incluindo Portugal, fecharam fronteiras aos estrangeiros ou suspenderam e restringiram viagens internacionais para a África Austral, nomeadamente Moçambique.

O país lusófono tem um total acumulado de 1.941 mortes e 151.652 casos de covid-19, dos quais 98% recuperados e nove internados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.