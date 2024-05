Governo moçambicano recomenda suspensão de novas tarifas nas telecomunicações

"O regulador suspende a medida, enquanto aprimora os estudos, por forma a que tenhamos decisões que estão melhor ajustadas àquilo são as demandas do mercado, mas também àquilo que são o interesses públicos", disse o vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Amilton Alissene.

Alissene falava em conferência de imprensa, no final da sessão semanal do Conselho de Ministros.

"Voltaremos à situação anterior, à situação em que nós nos encontrávamos, no que diz respeito às tarifas, enquanto o regulador aprimora os estudos, é a recomendação que o Governo deixa ao regulador", declarou.

O vice-ministro dos Transportes e Comunicações avançou que uma avaliação do mercado será feita pelo INCM em conjunto com as operadoras.

"Este trabalho será feito de forma imediata pelo regulador e juntamente com as operadoras", enfatizou Amilton Alissene.

Em causa está a publicação pelo INCM, em 19 de fevereiro, de uma resolução a estabelecer novas tarifas mínimas no setor das telecomunicações, de voz, mensagens e dados, cuja adaptação pelas três operadoras, desde 04 de maio, levou ao aumento real das tarifas e ao fim dos pacotes ilimitados.

No dia 18 deste mês, centenas de jovens moçambicanos marcharam em Maputo contra a medida, afirmando tratar-se de uma decisão para limitar o acesso à informação e prometendo recorrer aos tribunais, alegando não ter sustentação legal.

"É uma medida política para silenciar os moçambicanos", declarou à Lusa a ativista Quitéria Guirengane, representante do grupo que se reuniu com o INCM.

"Queremos exigir a revogação total da resolução que aprova estas tarifas, que são completamente insensíveis, imorais, anticoncorrenciais, desumanas, insustentáveis e improporcionais, porque violam gravemente os nossos direitos fundamentais, quer o direito do acesso à informação, o direito à educação, ao trabalho, à identidade, consignados na Constituição", acrescentou, durante a marcha.