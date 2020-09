Governo norte-americano não vai participar em esforço global conjunto para vacina

No mês passado, a OMS revelou que 170 países iriam participar. A Covax (Covid-19 Vaccines Global Access Facility é um plano desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, com a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations e Gavi, e pretende acelerar o desenvolvimento e teste de uma vacina, além de pretender distribuí-la de forma equitativa.



Chamado a confirmar esta informação publicada pelo Washington Post, um porta-voz da Casa Branca justificou a opção com o facto de ser a OMS a liderar o processo, um organismo do qual os EUA saíram por criticarem o que fez de combate à pandemia, entre críticas de sujeição e encobrimento do papel da China no início da pandemia.



Judd Deere disse que “os EUA vão continuar os esforços com os parceiros internacionais para assegurar que vencemos o vírus, mas não vamos estar constrangidos por organizações multilaterais influenciadas pela corrupta Organização Mundial de Saúde e China”.



Vários especialistas dizem que a recusa de participar nesta Covax significa que está a apostar na eficácia da sua própria vacina e a encorajar os outros países a fazer o mesmo, o que pode levar, potencialmente, a preços mais elevados por dose.