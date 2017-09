Governo pede ajuda a Bruxelas para retirar portugueses afetados pelo Irma

RTP12 Set, 2017, 09:55 / atualizado em 12 Set, 2017, 10:40 | Mundo

Ouvido pela Antena 1, um dos portugueses que pediu auxilio através da linha de emergência consular para sair da Ilha de Saint-Martin, nas Caraíbas, explicou que a embarcação que deveria levar o grupo de 16 portugueses até Guadalupe já não está disponível. João Amado diz mesmo que a resposta do consulado não foi conclusiva e que lhes foi explicado que “são poucos” os portugueses na pequena ilha.



O Governo português tinha previsto a retirada destes portugueses do local com a ajuda de um barco, que os transportaria até à ilha de Guadalupe. Também na ilha de Saint-Barthélemy vários portugueses aguardam pelo resgate de barco.Já esta manhã, o executivo admitia que a operação de resgate em curso poderia prolongar-se até ao próximo domingo. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, refere que a retirada de portugueses deverá acontecer no âmbito de parcerias da União Europeia e que o grupo de 16 portugueses retidos em Saint-Martin deverá sair “num avião alemão”, no âmbito das parcerias da União Europeia.Na segunda-feira à noite foi enviado um avião C-130 da Força Aérea portuguesa a partir da base do Montijo, com o objetivo de resgatar mais de 50 portugueses das Caraíbas. O aparelho chegou esta quarta-feira a Belém, no Brasil, onde ficará a aguardar a chegada de cerca de meia centena de cidadãos nacionais à ilha de Guadalupe.Segundo o tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz da Força Aérea, o avião está pronto para o resgate mas ainda não sabe quando vai receber ordens por parte da Secretaria de Estado das Comunidades para avançar. O responsável também ainda não tem conhecimento quanto ao número de pessoas que vai recolher.A pista existente naquela ilha é de dimensões reduzidas e só pode acolher aviões de pequenas dimensões. Caso existam mais portugueses no local a precisar de resgate, além das capacidades do C-130 enviado pela Força Aérea, a Secretaria de Estado das Comunidades conta com o contacto com operadores parceiros da TAP para fazer o transporte através de voos comerciais.Na segunda-feira, subiu para 52 o número de cidadãos nacionais que o Estado deverá retirar das ilhas de Saint-Barthelémy e Saint-Martin. Ao início do dia, apenas 30 portugueses tinham pedido resgate a partir daquelas duas ilhas situadas nas Caraíbas.O Governo espera que o número de portugueses que pediram ajuda aos consulados continue a aumentar nos próximos dias."É natural que à medida que as notícias vão surgindo e à medida que se confirma a decisão de retirada dos portugueses destas ilhas, a palavra vá passando e outros possam, entretanto, ainda surgir”, considerou o secretário de Estado, em declarações à Agência Lusa.As autoridades nacionais conseguiram até ao momento entrar em contacto com 205 portugueses na região, 114 na ilha de Saint-Barthélemy; 29 em Saint-Martin; 18 em Guadalupe; 34 em Miami e Key West e dez em Havana e Varadero.Até ao momento, chegaram a Portugal, via Paris, seis adultos e seis crianças com residência em Vila Verde e Braga. Cerca de 200 turistas portugueses retidos em Punta Cana regressaram esta terça-feira de manhã a Lisboa. Nesta altura continuam por evacuar 370 turistas portugueses retidos em Cuba, que também deverão regressar a Portugal nas próximas horas com a reabertura dos dois aeroportos.O Governo recomenda que os portugueses encaminhem os seus pedidos para os consulados ou para o gabinete de emergência consular (através dos números de telefone 21 792 97 14 ou 961 706 472 ou através do endereço gec@mne.pt).José Luís Carneiro destacou também a aplicação gratuita “Registo Viajante”, disponível para dispositivos móveis, que permite acionar pedidos de apoio e receber informação.A passagem do furacão Irma pelas Caraíbas fez pelo menos 40 vítimas mortais, um dos balanços mais graves na história recente de desastres na região e foi qualificado pela Organização Mundial de Meteorologia como o furacão mais forte de sempre no Atlântico. O furacão passou a depressão tropical durante a madrugada de terça-feira perdeu ainda mais dimensão, tendo passado a ciclone pós-tropical durante a manhã.