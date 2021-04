Governo perde 2,1 mil milhões de euros com atraso nas obras

"De acordo com um relatório preparado pelo Ministério da Economia e Finanças de Moçambique, num cenário de um atraso de 18 meses e aumento das despesas de investimento em 20% nas exportações de gás da Área 1, haverá uma redução da receita do Governo na ordem dos 6%, quase 2,5 mil milhões de dólares durante os 25 anos de vida do projeto", dizem os consultores da NKC African Economics.

Numa análise especial à violência em Cabo Delgado, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, estes analistas da filial africana da Oxford Economics escrevem que "o atraso no início das exportações de gás natural liquefeito da Área 1 vai não apenas atrasar os benefícios económicos resultantes destas exportações, mas também reduzir as receitas governamentais".

Em causa estão as "múltiplas saídas de trabalhadores e os atrasos na construção, que aumentam os custos das despesas de investimento, o que reduz a percentagem das receitas que o Governo recebe", alertam os analistas, lembrando que já é a terceira vez que o trabalho de construção em Afungi foi interrompido desde agosto de 2019, primeiro devido à pandemia, e depois em janeiro por causa dos ataques, antes de terem tido de abandonar mais uma vez no mês passado, quando Palma foi atacada.

Na nota enviada aos investidores a NKC African Economics diz que os recentes ataques comprovam a previsão de que as exportações de gás não vão começar em 2024, conforme está previsto.

"Acreditamos que a terceira retirada de Afungi aumenta a probabilidade de a nossa previsão para o início das exportações estar correta, e vamos manter o segundo semestre de 2025 no nosso cenário de base", que mantém também a continuação dos projetos, já que estas empresas estão habituadas a operar em cenários instáveis.

No cenário macroeconómico, a NKC antevê uma dívida pública externa de 11,8 mil milhões de dólares, quase 10 mil milhões de euros, representando quase 87% do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado, e salienta que "o Governo gastou mais de 13% da receita total em pagamentos de juros no último ano".

A província de Cabo Delgado é a sede de três projetos de gás natural, com um custo estimado de construção de mais de 50 mil milhões de dólares, mais de 42 mil milhões de euros: o Projeto Rovuma LNG, liderado pela norte-americana ExxonMobil, o terminal Coral South FLNG, liderado pela italiana Eni, e o Mozambique LNG Project, encabeçado pela francesa Total.

A ExxonMobil adiou a Decisão Final de Investimento no ano passado e já novamente este ano, não havendo previsão sobre a decisão, ao passo que o projeto da italiana Eni é concentrado ao largo da costa moçambicana, o que faz com que, para já, a Total seja a mais afetada pela violência na província nortenha de Moçambique.

No relatório especial sobre este tema, lançado no primeiro dia da cimeira da África Austral sobre a situação no terreno, a NKC diz que o Governo moçambicano mostrou uma complacência relativamente ao conflito, permitindo que evoluísse para uma crise humanitária.

"Apesar de os grupos islâmicos armados estarem ativos em Cabo Delgado desde 2017, houve um aumento significativo na frequência e na brutalidade dos ataques desde o princípio do ano passado, a complacência do Governo relativamente ao conflito nesta província levou a uma crescente crise humanitária que deslocou cerca de 700 mil pessoas e matou 3.500 pessoas", escrevem os analistas.

A violência desencadeada há mais de três anos na província de Cabo Delgado ganhou uma nova escalada há mais de duas semanas, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, que está a cerca de seis quilómetros dos multimilionários projetos de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma, agravando uma crise humanitária que atinge cerca de 700 mil pessoas na província, desde o início do conflito, de acordo com dados das Nações Unidas.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia, mas as Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas reassumiram completamente o controlo da vila, anunciou no domingo o porta-voz do Teatro Operacional Norte, Chongo Vidigal, uma informação reiterada na quarta-feira pelo Presidente moçambicano.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.