Governo polaco desmente mensagens falsas a três dias de eleições cruciais

O país enfrenta eleições cruciais no domingo e as mensagens falsas e os avisos surgem num momento em que os especialistas em cibernética alertam para os riscos da desinformação.

A mensagem de texto falsa incitava os destinatários a votar no partido Lei e Justiça, no poder na Polónia, acrescentando: "Vamos oferecer funerais gratuitos aos reformados".

O partido negou ter feito tal promessa de campanha e avisou os cidadãos para não terem em conta as mensagens.

A intenção das mensagens não era clara. O Governo já oferece uma indemnização parcial para as despesas de funeral, mas a oferta de pagamento integral não foi um tema da campanha eleitoral.

Lukasz Olejnik, especialista em cibersegurança, disse que não era claro se as mensagens equivaliam a desinformação, ou se eram uma piada de mau gosto.

Mas o mais provável é que as mensagens prejudiquem o partido no poder, porque a oferta de serviços funerários gratuitos "pode ser lida como uma sugestão de que se deve morrer em breve", disse Olejnik num email enviado à agência de notícias The Associated Press.

"Nenhum partido político são emitiria uma mensagem destas ao seu eleitorado. As pessoas preferem concentrar-se em permanecer vivas", comentou.

De qualquer forma, admitiu, as mensagens podem potencialmente distorcer as eleições.

"O potencial de perturbação existe se alguém não tiver a capacidade ou a vontade de ler nas entrelinhas, ou não tiver o sentido de humor necessário", disse Olejnik.

Stanislaw Zaryn, um alto funcionário da segurança, alegou que as mensagens falsas eram "parte da operação da Rússia contra as eleições na Polónia".

Os eleitores polacos são chamados às urnas no domingo para escolher entre a continuidade do partido populista conservador Lei e Justiça e os liberais da Plataforma Cívica, numa votação altamente polarizada em que os pequenos partidos poderão ser determinantes.

A par das eleições legislativas, que decorrem em plena guerra no país vizinho, a Ucrânia, e entre tensões que marcaram as relações entre Varsóvia e Kiev nas últimas semanas, vão realizar-se quatro referendos, os mais controversos dos quais dedicados ao controlo da imigração e ao aumento da idade de reforma.