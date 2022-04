Governo polaco quer instalação de ogivas nucleares da NATO no país

A entrevista consiste numa série de críticas ao Governo alemão, por aquilo que Kaczyński considera uma política conciliatória com Moscovo, em particular no que diz respeito às medidas de guerra económica. O vice-primeiro ministro e também chefe do PiS, partido da extrema-direita polaca, passa depois do tema da guerra económica para o da dissuasão nuclear e afirma : "Se os americanos nos pedissem para instalar armas nucleares na Polónia, estaríamos abertos a isso. Assim se reforçaria claramente a dissuasão perante Moscovo".





O vice-primeiro ministro polaco admite que "de momento a questão não se põe", e que a iniciativa teria de partir dos próprios EUA. Mas vai dizendo que teria todo o sentido alargar o armamento nuclear ao flanco oriental da NATO.