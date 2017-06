Governo Português acompanha ao minuto situação na Venezuela

Foto: André Kosters - Lusa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,

espera que, depois do incidente com um helicóptero da polícia que sobrevoou o supremo tribunal, em Caracas, e atingiu o edifício com tiros, Augusto Santos Silva espera que depois deste incidente não haja uma escalada de violência no país.



Em resposta ao ataque com um helicóptero, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, veio dizer que tinha sido um ataque terrorista. O helicóptero terá sido roubado de uma base aérea.



Entretanto, na cidade de Maracay, vários estabelecimentos de portugueses foram entretanto saqueados, depois dos distúrbios de segunda-feira.



O chefe da diplomacia portuguesa diz que o Governo Venezuelano já disponibilizou ajuda a estes portugueses.