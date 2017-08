Governo português aconselha Registo Viajante após atentados

RTP 18 Ago, 2017, 10:08 / atualizado em 18 Ago, 2017, 10:10 | Mundo

“Eu recomendo aos portugueses que estão em viagem, em turismo ou em trabalho, a utilização da aplicação Registo Viajante. É uma aplicação móvel gratuita que permite termos uma base de dados dos portugueses que estão em movimento”, apontou o secretário de Estado das Comunidades, em declarações à agência Lusa.A aplicação para telemóveis Registo Viajante é gratuita e os dados são protegidos, sublinha o governante.





José Luís Carneiro referiu-se, em concreto, a “portugueses que habitualmente não se registam em postos consulares, porque estão nos países de uma forma muito temporária”.



A aplicação em causa, explicou o secretário de Estado, ajuda a perceber “se há ou não portugueses” em situações como aquela que se verifica desde a tarde de quinta-feira na Catalunha. Permite ainda enviar pedidos de socorro.



Para além do Registo Viajante, José Luís Carneiro aconselha aos portugueses no estrangeiro que evitem locais com grandes concentrações.



“Devem ser evitadas grandes concentrações populacionais, nomeadamente no seguimento destes atentados. Nestes casos, o receio das autoridades é que possa haver réplicas nas imediações, daí que devam evitar, quando ocorrem estes atentados, locais de grande concentração populacional”, vincou o governante.

“Aguardar durante a manhã”

O secretário de Estado das Comunidades frisou ainda que a situação na Catalunha continua a ser seguida em permanência pelas autoridades de Lisboa, repetindo que, entre os feridos no atentado de Barcelona, não há registo de portugueses.



“Quanto às vítimas mortais, continua ainda o processo de identificação. Vamos aguardar durante a manhã”, disse.



Na tarde de quinta-feira, uma carrinha atropelou dezenas de pessoas nas Ramblas, no coração da capital catalã. Morreram 13 pessoas. O número de feridos aproxima-se dos 100. O atentado foi rapidamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.



As autoridades catalãs detiveram entretanto três suspeitos de envolvimento no ataque. Um dos presumíveis terroristas foi encontrado morto em Sant Just Desvern, em Baix Llobregat, a 12 quilómetros de Barcelona, após uma troca de disparos com a polícia.



Durante a última madrugada, as forças de segurança abateram outros cinco suspeitos do atropelamento de várias pessoas em Cambrils, uma estância balnear a quase 120 quilómetros a sul de Barcelona. Estes suspeitos transportavam falsos cintos de explosivos.



c/ Lusa