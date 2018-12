Governo português e FAO assinam acordo de parceria para combater fome na CPLP

Lusa04 Dez, 2018, 17:49 | Mundo

Assinado pelo ministro da Agricultura português, Luís Capoulas Santos, e pelo diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, o acordo visa a melhoria das capacidades do escritório daquele órgão das Nações Unidas em Portugal e junto da CPLP.

Com a assinatura do acordo, há a possibilidade de abrir "novas oportunidades para a partilha de boas práticas entre os Estados-membros da CPLP, reforçando a consolidação da Estratégia para a Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN)", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

"O acordo demonstra a prioridade política do Governo de Portugal na promoção de uma transição para sistemas alimentares sustentáveis em Portugal e na CPLP", sublinhou o chefe do Escritório de Informação e Comunicação da FAO em Portugal e junto da CPLP, Francisco Sarmento.

Na ótica do responsável, o novo escritório irá contribuir para aumentar a capacidade dos quadros técnicos dos Estados-Membros da CPLP, e de outros países, na promoção da segurança alimentar e nutricional, da proteção social no meio rural, da conservação dinâmica de sistemas agrícolas de importância mundial, da nutrição e dietas sustentáveis", entre outras.

Também o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural destacou a importância deste acordo para Portugal.

"Para Portugal, este acordo é parte importante da estratégia de fortalecimento do sistema alimentar através da partilha de conhecimentos com os Estados--Membros da CPLP e com outros países", disse Capoulas Santos, acrescentando que "este é um tema ao qual é necessário dar a devida importância, tendo em conta que a questão da segurança alimentar (...) é um tema da maior relevância".