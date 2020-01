Governo português "lamenta profundamente" vítimas de sismo na Turquia

"Neste momento de grande consternação, o Governo português apresenta sentidas condolências ao Governo da Turquia e ao povo turco, bem como aos familiares das vítimas, fazendo votos de rápida recuperação dos feridos", lê-se numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros hoje divulgada.

Portugal manifesta ainda, "nesta hora difícil, o seu apoio às autoridades turcas, principalmente tendo em conta as difíceis operações de salvamento e busca que visam resgatar as pessoas que continuam presas nos escombros", segundo o comunicado do gabinete do ministro Augusto Santos Silva.

Vinte pessoas morreram até ao momento e cerca de 300 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter que atingiu na sexta-feira o leste da Turquia, indicaram as autoridades turcas.

Pelo menos 30 pessoas ficaram presas nos escombros na sequência do ao sismo, que foi sentido no distrito de Sivrice, na província de Elazig, acrescentaram as autoridades.

As equipas de resgate prosseguem as operações de salvamento e busca daquelas pessoas

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já anunciou que "todas as medidas necessárias" serão tomadas para ajudar as áreas atingidas pelo terramoto.

Centros desportivos, escolas e bibliotecas foram abertos para acomodar pessoas que fugiram das suas casas após o sismo.