Governo português na Beira a prestar solidariedade e apoio

A zona centro de Moçambique foi na quinta-feira assolada por um ciclone, deixando milhares de pessoas sem casa e provocando a morte de pelo menos mais de duas centenas de pessoas.

Após um encontro na Beira, centro de Moçambique, com o ministro da Terra e Planeamento, Celso Correia, o secretário de Estado disse à Lusa que além de transmitir solidariedade a reunião serviu também para o Governo de Portugal informar que está a caminho um avião C130 com especialistas em operações de resgate, e que uma equipa médica, com uma tenda preparada para consultas e pequenas cirurgia, além de outros especialistas, vai chegar também num C130, "que irá ser colocado ao dispor das autoridades".

José Luís Carneiro disse ainda à Lusa que explicou a Celso Correria que o Governo português está a organizar várias manifestações de solidariedade portuguesas, quer de instituições como a Cruz Vermelha ou a Cáritas, quer de instituições públicas, como autarquias, bem como de empresas portuguesas em Moçambique que já manifestaram vontade de ajudar, em contacto com a embaixada em Maputo.

O secretário de Estado disse ainda que no encontro o ministro Celso Correia informou que já foi possível restabelecer as infraestruturas elétricas de alta tensão e que progressivamente se vai restabelecer também a baixa tensão, e que se vão retomar as ligações rodoviárias e portuárias.

Também já começa a ser possível, embora com dificuldades, usar comunicações móveis, notou ainda o secretário de Estado, acrescentando que teve "a informação reiterada" de que entre as vítimas mortais não há portugueses.

Depois do encontro, e numa conferência de imprensa, o ministro Celso Correia manifestou-se otimista em relação aos trabalhos de resgate, admitindo que o número de mortes não chegue ao milhar, um número que chegou a ser adiantando pelo Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

Antes do ciclone, disse, o Governo já tinha informado mais de 600 pessoas e removido 300 mil de áreas de risco de cheias.

E se 48 horas após o ciclone houve dificuldades de comunicação e de reconhecimento no terreno nas últimas 24 horas foi possível fazer esse trabalho e foram encontradas pessoas "em pontos altos".

Segundo Celso Correia, o trabalho de reconhecimento está a ser finalizado e "as boas notícias" também é que, disse, "os rios estão a reduzir".

Ao todo, segundo Celso Correia, participam nas operações de resgate 35 mil pessoas.