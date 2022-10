Governo português para já só tem confirmação oficial da morte de uma portuguesa na Venezuela

No terreno, continuam as operações de busca, salvamento e apoio aos mais afetados pelo mau tempo. As autoridades venezuelanas procuram encontrar os desaparecidos e ajudar quem ficou sem casa ou com habitações afetadas pelas enxurradas.



A Embaixada de Portugal em Caracas mandou uma delegação consular a Tejerias para apoiar os portugueses afetados pelo mau tempo.