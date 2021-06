Governo quer suspensão "imediata" de investigação da UA sobre Tigray

A União Africana lançou hoje formalmente uma comissão de inquérito sobre o conflito no Tigray, região do norte da Etiópia, contra a qual o Governo federal tem vindo a travar uma ofensiva armada desde o início de novembro e onde têm sido documentadas violações dos direitos humanos.

A investigação será conduzida pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), um organismo encarregado de investigar as violações dos direitos humanos, mas cujas resoluções não são vinculativas para os estados.

"É lamentável que a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) tenha feito um anúncio unilateral da criação de uma comissão de inquérito que está completamente fora da esfera do convite feito pelo governo [da Etiópia] e à qual falta base legal", reagiu hoje, em comunicado, o gabinete do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope.

O Governo etíope reconhece ter "assumido de boa-fé o compromisso" de facilitar as condições necessárias para uma investigação conjunta, mas considera que o "anúncio unilateral" do início dos trabalhos da comissão de inquérito "mina o espírito de cooperação" e os esforços da Etiópia para "formalizar a modalidade da investigação".

As autoridades etíopes consideram, por outro lado, que a comissão tem ainda "oportunidade para corrigir este passo lamentável e contraproducente" e "empenhar-se na investigação conjunta" já aceite pela Etiópia.

Em causa está o facto de o Governo da Etiópia querer que a Comissão Etíope dos Direitos Humanos (CEDH) participe na investigação, algo que a CADHP diz não se enquadrar na sua atuação.

No comunicado, o Governo da Etiópia apelou à CADHP para que "suspenda imediatamente o processo", que não reconhece, e regresse às negociações com as autoridades etíopes para acordar a modalidade da investigação.

Segundo disse a UA em março, a criação desta comissão de inquérito - que funcionará durante três meses - resultou de uma proposta do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed.

Depois de o organismo pan-africano ter apelado à cessação das hostilidades em novembro e ter mandado enviados especiais à Etiópia para mediar o conflito - o que Adis Abeba rejeitou - o presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, considerou no final de dezembro que as ações militares do Governo federal no Tigray eram "legítimas".

Desde então, a organização baseada em Adis Abeba tem mantido o silêncio sobre o conflito, levantando dúvidas sobre a imparcialidade desta investigação.

O Gabinete do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos advertiu no início de março que provas recolhidas na região etíope apontam para "crimes de guerra e contra a humanidade".

Em 25 de março, as Nações Unidas e a CEDH anunciaram uma investigação conjunta das violações e abusos dos direitos humanos alegadamente cometidos por todas as partes na região etíope.

Peritos e organizações questionaram a imparcialidade desta investigação devido à presença da CEDH, um organismo que funciona de forma autónoma, mas que é nomeado pelo parlamento etíope.

As organizações de direitos humanos denunciaram violência indiscriminada e atrocidades cometidas contra civis em Tigray, incluindo mais de 1.000 casos documentados de violência sexual, embora o número real possa ser muito superior.

O conflito na Etiópia começou em 04 de novembro depois de o Governo central ter lançado uma operação militar contra a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF), que governava a região, em retaliação por um alegado ataque das TPLF a uma base do exército federal.

Desde então, já morreram milhares de pessoas, quase dois milhões foram deslocados internamente na região e pelo menos 75.000 etíopes fugiram para o vizinho Sudão, de acordo com dados oficiais.