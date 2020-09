Governo retoma libertação de prisioneiros talibãs

"Os nossos prisioneiros foram libertados e consideramos que é um avanço positivo que abre caminho ao início das conversações interafegãs", disse o porta-voz, Suhail Shaheen.

Segundo um outro responsável talibã citado pela agência France-Presse (AFP), 200 prisoneiros talibãs foram libertados nos últimos dias.

O principal negociador do governo afegão para o processo de paz, o antigo primeiro-ministro afegão Abdullah Abdullah, afirmou na quinta-feira passada estar confiante num começo das negociações com os talibãs, adiadas durante meses, "na próxima semana".

O diálogo inter-afegão, apoiado pelos EUA, devia ter começado em março, mas uma série de desentendimentos sobre a troca de prisioneiros atrasou-o.

Abdullah não precisou na altura se houve acordo entre as partes quanto a uma data para o início das negociações, cuja primeira ronda deverá realizar-se no Qatar.

Os Estados Unidos, que expulsaram os talibãs do poder em 2001, assinaram com eles um acordo em fevereiro, no Qatar, que apoia a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão até meados de 2021, em troca de um diálogo interafegão.

Esse diálogo não arrancou contudo até agora devido a divergências sobre uma cláusula do acordo de Doha, não ratificado por Cabul, relativa a uma troca de cerca de 5.000 prisioneiros talibãs por 1.000 membros das forças afegãs.

A confirmar-se a libertação de 200, cerca de 120 talibãs continuam presos pelas autoridades afegãs.