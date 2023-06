Governo russo assina contrato com unidade especial chechena

O contrato foi assinado pelo vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Alexei Kim, e pelo comandante da Akhmat, Apti Alaudinov, de acordo com um comunicado do ministério.

"Espero que, no futuro, tendo em conta a nossa primeira experiência, outras unidades de voluntários assinem também contratos deste tipo", declarou Kim, citado pela agência espanhola EFE.

O ministro da Defesa, Serguei Shoigu, tinha ordenado, por decreto, que as mais de 40 formações de voluntários assinassem contratos de serviço até 01 de julho.

"O decreto permite que todos os defensores cumpram o seu dever militar", disse Kim.

O objetivo é dar aos grupos o estatuto jurídico a que têm direito, incluindo subsídios sociais para os voluntários e famílias, bem como melhorar a eficácia no campo de batalha.

De acordo com a nota oficial, os contratos podem também ser assinados numa base individual diretamente com o ministério como soldados profissionais.

O comandante da Akhmat disse que a unidade sob a liderança do chefe da Chechénia, Ramzan Kadyrov, "formou e enviou milhares e dezenas de milhares de voluntários para a linha da frente" na Ucrânia.

Os voluntários da Akhmat "lutaram diretamente, ombro a ombro, com outras unidades que defendem corajosamente a nossa Pátria contra o satanismo e o terrorismo", disse Alaudinov, citado pela agência russa TASS.

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, que mantém há meses uma relação tensa com o ministro da Defesa russo, disse, no domingo, que os seus combatentes não vão assinar qualquer contrato.

"As ordens e os decretos assinados por Shoigu aplicam-se aos funcionários do Ministério da Defesa e ao pessoal militar. A empresa militar privada Wagner não assinará nenhum contrato com Shoigu", disse o empresário na rede social Telegram.

Prigojin, que também tem criticado duramente o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov, argumentou que o grupo mercenário é uma estrutura independente e "altamente eficaz".

"Infelizmente, a maior parte das unidades militares não são tão eficientes, e precisamente porque Shoigu não consegue lidar com formações militares normalmente", disse.

Prigojin ressalvou que o grupo Wagner está "completamente subordinado aos interesses da Federação Russa e do comandante supremo em chefe" e Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O chefe do Grupo Wagner é considerado um aliado próximo de Putin.

Os mercenários comandados por Prigozhin têm estado envolvidos na guerra na Ucrânia desde que Putin ordenou a invasão do país vizinho, em 24 de fevereiro de 2022.

O Grupo Wagner esteve em destaque na batalha de Bakhmut, no leste da Ucrânia, considerada a mais longa e sangrenta do conflito.