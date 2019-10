Governo são-tomense anuncia libertação do seu cidadão preso na Costa do Marfim

"Vem o Governo comunicar aos familiares e amigos do cidadão Uidumilo Veloso, bem como à população em geral, que na sequência dos expedientes políticos e diplomáticos encetados pelo Governo, que o mesmo foi hoje, 30 de outubro, posto em liberdade pelo Tribunal de Relação de Abidjan", indicou o executivo são-tomense, num comunicado lido pelo seu porta-voz, Adelino Lucas.

O comunicado indica ainda que a delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé continua na Costa do Marfim para "passos subsequentes com vista ao regresso de Uidumilo Veloso a São Tomé e Príncipe".

Adelino Lucas, que é também secretário de Estado para a Comunicação Social, disse ainda que "após ter sido posto em liberdade, Uidumilo Veloso encontra-se, a pedido do Governo são-tomense sob proteção da embaixada de Angola na Costa do Marfim".

"O Governo comunica que continua a seguir o processo e que a todo o momento dará mais informações, mormente no que diz respeito aàdata do seu regresso ao país e uma vez mais apela à serenidade e devida calma da população", refere o comunicado do executivo são-tomense.

No dia 16 de outubro, vários templos da IURD em São tomé foram vandalizados por populares, que exigiam o regresso do antigo pastor ao país. Durante uma manifestação em frente à sede da Igreja Universal, na capital são-tomense, um adolescente morreu durante confrontos entre populares e agentes policiais.

O homem foi preso em setembro na Costa do Marfim na sequência de uma queixa por difamação.