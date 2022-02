Governo são-tomense quer renegociar com EUA acordo de 30 anos para base norte-americana

Segundo fonte oficial, o Governo liderado por Jorge Bom Jesus pretende transmitir às autoridades norte-americanas a sua intenção de não renovar automaticamente o acordo, com 30 anos, e cujo prazo vence em 22 de maio.

O executivo de São Tomé e Príncipe pretende renegociar com a parte norte-americana os termos do acordo, por considerar que as contrapartidas que o país recebe atualmente "já não se adaptam às necessidades do povo são-tomense e ao contexto atual", afirmou a mesma fonte.

O centro de retransmissão e comunicação norte-americano, que serve a sub-região do golfo da Guiné, está instalado na zona da Pinheira, na estrada para o sul da ilha de São Tomé.

No âmbito do acordo, os EUA pagam 300 mil dólares anuais (cerca de 270 mil euros) e prestam apoio técnico e material à televisão nacional (TVS) e à rádio nacional são-tomense.

A proposta será debatida esta sexta-feira, em reunião do Conselho de Ministros de São Tomé e Príncipe.