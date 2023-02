Governo são-tomense vai analisar relatório da CEEAC sobre o assalto ao quartel militar

"É um relatório preliminar e, ao ser entregue, ele vai ser analisado ao nível do Estado e depois com qualquer reação ao nível do Governo. Portanto, sendo um relatório preliminar ele não foi submetido nem à discussão, nem aos trabalhos da cimeira porque não constava também na ordem do dia", disse Carlos Vila Nova, no seu regresso a São Tomé depois de ter participado na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CEEAC, que decorreu na República Democrática do Congo (RDCongo).

O Presidente são-tomense disse que também foi entregue uma cópia do relatório ao Presidente da RDCongo, Félix Tshisekedi, que na altura detinha a presidência da organização regional, entretanto assumida pelo Gabão.

Na semana passada, o presidente da Comissão da CEEAC, Gilberto Veríssimo, disse à Rádio France Internationale (RFI) que o relatório preliminar de uma missão desta organização, que esteve em São Tomé durante quase um mês, após o assalto ao quartel, ocorrido em 25 de novembro, seria apresentado este sábado aos chefes de Estado e de Governo da organização durante a cimeira em Kinshasa.

O diplomata angolano afirmou que "as provas são públicas" e que "é muito difícil que alguém possa dizer que os vídeos, as fotos sejam montagens porque foram divulgados imediatamente depois dos factos", aludindo às imagens divulgadas nas redes sociais que mostravam maus-tratos a três dos quatro atacantes e a Arlécio Costa, considerado o orquestrador do ataque, que viriam a morrer, sob custódia militar.

O Governo são-tomense, chefiado por Patrice Trovoada, lamentou "a atitude do presidente da Comissão Económica da organização [CEEAC], por pôr em causa o bom nome do país".

"Não obstante o completo desconhecimento das conclusões do dito relatório preliminar, o Governo não entende a intenção, nem a razão de tais expedientes por parte do senhor Gilberto Veríssimo, pelo que repudia e condena de forma veemente a sua atitude", lê-se no comunicado publicado no Facebook.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), maior partido da oposição são-tomense, repudiou "o comunicado precipitado e atabalhoado do Governo são-tomense que, desde o início deste processo, tem agido de forma esquisita e condicionado, em vários níveis, qualquer tentativa de debate público ou oportunidade de esclarecimento de algumas situações ocorridas".

Através do seu porta-voz, Wuando Castro, o MLSTP/PSD apelou aos membros CEEAC que autorizassem a publicação do relatório da missão desta organização face "gravidade dos acontecimentos de 25 de novembro e do perigo que representa" para o país "o não esclarecimento destas ações", e para que "o povo de São Tomé e Príncipe e a comunidade internacional possam conhecer a verdade dos factos e não permitir que outras teses sejam construídas e propagadas, com a clara intenção de branqueamento desta grave e eventual desresponsabilização dos seus verdadeiros mandantes e autores materiais".

Também o movimento Basta, com dois deputados no parlamento são-tomense, condenou, em comunicado, "essa atitude precipitada do Governo" e alertou "toda a opinião pública nacional e internacional para as eventuais tentativas de se adulterar a verdade que toda a sociedade espera ver esclarecida".

Questionado sobre o apelo da oposição, o Presidente são-tomense disse que "o relatório ainda não é produto ou emanação dos chefes de Estado".

"Os chefes de Estados não elaboram a agenda dos trabalhos da comissão, pelo que não estando na agenda dos trabalhos, [o assunto] não foi discutido", sublinhou Carlos Vila Nova.

O Ministério Público (MP) são-tomense acusou esta quinta-feira dez arguidos, nove militares e um civil, pela prática, em coautoria e concurso efetivo, de um crime de alteração violenta do Estado de Direito, sete crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de ofensas corporais com dolo de perigo, um crime de sequestro agravado e um crime de detenção de arma proibida, no caso do ataque ao quartel-general.

Na acusação, o MP considera que os quatro atacantes "faziam parte de um grupo, constituído por civis e militares, que atuou com o propósito de tomar de assalto as instalações do Quartel do Morro e, subsequentemente, controlar as tropas ali em serviço para posterior subversão da ordem constitucional".

Na madrugada de 25 de novembro, quatro homens atacaram o quartel das Forças Armadas, na capital são-tomense, num assalto que as autoridades classificaram como tentativa de golpe de Estado. O oficial de dia foi feito refém e ficou ferido com gravidade devido a agressões.

Três dos quatro atacantes detidos pelos militares, e Arlécio Costa, um antigo combatente do batalhão "Búfalo" da África do Sul - detido posteriormente, em casa -, morreram horas depois no quartel.

Fotos e vídeos dos homens com marcas de agressão, ensanguentados e com as mãos amarradas atrás das costas, ainda com vida e também já na morgue, e com militares a agredi-los, foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

Sobre o processo relativo à morte dos quatro homens, com 20 arguidos, 11 dos quais em prisão preventiva, o MP esclareceu que "se prevê para breve a dedução do respetivo despacho de encerramento da instrução preparatória, terminando o prazo máximo para o efeito a 18 de março, ou seja, três meses depois da primeira detenção efetuada".

Segundo o MP, em ambos os processos, a investigação dos factos foi delegada e realizada pela Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária portuguesa, com a supervisão do Ministério Público de São Tomé e Príncipe, que beneficiou para o efeito do apoio formativo e técnico de magistrados do Ministério Público português".