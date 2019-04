Governo sem registo de portugueses afetados pelo Kenneth

Lusa26 Abr, 2019, 19:09 | Mundo

Em declarações à agência Lusa, fonte do gabinete do Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que os cerca de 120 portugueses registados na província de Cabo Delgado, a mais afetada pelo ciclone Kenneth, pertencem à área de jurisdição do Consulado Geral de Portugal na Beira.

"Até ao momento não há qualquer informação de vítimas portuguesas a lamentar", disse a mesma fonte, acrescentando que também "não foi reportado nenhum cidadão ferido nem com estragos materiais nas suas propriedades ou bens".

O ciclone Kenneth chegou ao Norte de Moçambique classificado com a categoria quatro, a segunda mais grave, com ventos contínuos de 225 quilómetros por hora e rajadas de 270 quilómetros por hora, anunciou hoje o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitário (OCHA).

De acordo com as autoridades locais, o ciclone provocou pelo menos um morto.

Apesar de já ter perdido força, continua a provocar chuvas intensas na região e há elevado risco de cheias e deslizamento de terras.

Segundo o Governo moçambicano, há pelo menos 36 mil pessoas acolhidas em centros de abrigo.

Moçambique volta a ser atingido por um ciclone, depois do impacto do Idai, em 14 de março, que provocou pelo menos 603 mortos.