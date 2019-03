Governo sem solução para repatriar três crianças portuguesas na Síria

As mulheres são mãe e viúva de dois jihadistas portugueses que morreram em combate. Estão há meses a implorar ao Governo para regressar a Portugal.



Mas o ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que tem de compatibilizar os direitos destas cidadãs com a segurança nacional.





Em exclusivo ao Sexta às 9, o Comité Internacional da Cruz Vermelha diz que só está à espera de luz verde do Governo português para efetuar o repatriamento das mulheres e crianças doentes.





Já hoje, ao início da tarde, o Governo francês anunciou o o repatriamento de várias crianças detidas em campos curdos, na Síria. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de França não avança com o número de menores e diz que os familiares foram avisados nas últimas horas desta decisão.





Da Síria estão a sair crianças órfãs ou que estavam sem os pais. Todas com menos de 5 anos. Até hoje estavam entregues a outras mulheres. Nos campos de detenção sírios continuam as mulheres e os seus filhos. Não há para já a decisão de as trazer.